Quei cani massacrati in Cina salvati da un attivista italiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Rosa Scognamiglio In foto, Davide Acito, l'che salva idall'inferno di Yulintorturati e poi cuti su grosse braci. Si tratta del massacro di Yulin, città della, dove si celebra il Meat Dog Festival. Un', Davide Acito, ne salva a decine ogni anno, torturati fino alla morte e poi, cotti allo spiedo come polli. È l'inferno a cui vengono condannate decine, centinaia, forse migliaia di bestiole, nella città di Yulin, nella civilissima. Un massacro a cielo aperto. Accade nella provincia del Guangxi, a più di duemila chilometri da Pechino, in un villaggio che sembra – ma forse lo è per davvero – distante anni luce dalla civiltà moderna. Accade, ogni anno, nella settimana tra il 21 e il 30 giugno, a ridosso del solstizio d'estate, a Yulin. L'occasione per dare seguito alla mattanza massiccia è una ...

