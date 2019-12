Qualità di vita in Italia | classifica delle città | vince Milano 

Leggi la notizia su inews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019)dellain: ecco laaggiornata. Nuovo successo per Milano che chiude ancora in vetta, ancora lontane Roma e Napoli.dellainMilano. Come infatti riferisce IlSole24ore, il capoluogo lombardo fa il bis dopo il riconoscimento dello scorso anno e trionfa ancora. I motivi? L’aumento demografico, lo stil … L'articolodiinproviene da www.inews24.it.

sole24ore : #Milano si conferma in vetta alla classifica sulla Qualità della Vita #qdv2019 del @sole24ore che fotografa il bene… - c_appendino : Qualità della vita: secondo il rapporto de Il Sole 24 Ore, Torino sale di 5 posizioni rispetto al 2018 e realizza i… - sole24ore : Premio Qualità della vita del Sole 24 Ore – 1° classificato 2019 – #MILANO #QDV2019 #QDV30Anni @ComuneMI… -