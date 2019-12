Qualità della vita | nel Sannio si vive sempre peggio | siamo ultimi in Campania

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiPer “Il Sole 24 Ore” non ci sono dubbi: cala ancora lanel. Nella classifica annuale del quotidianoConfindustria, la provincia beneventana perde quattro posizioni rispetto al 2018 e scende dalla 91esima alla 95esima posizione. Un calo che ci consegna un primato che pure ci saremmo risparmiati volentieri: almeno per il 2019, la nostra è la provincia in cui siin. Seppur di poco, infatti, tutti i nostri cugini ci sopravanzano in classifica. Di un passo Avellino (94) e Caserta (93), più nettamente Salerno (86) e Napoli (81). A penalizzare il Beneventano, in particolare, la débâcle fatta segnare nei macrosettori ‘Ambiente e Servizi’, doveaddirittura penin Italia, e ‘Ricchezza e Consumi’, con un misero centesimo posto. Negativi anche i report riguardanti ‘Cultura e Tempo Libero’ (88), ‘Affari e ...

