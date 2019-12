Qualità della vita 2019 | Milano prima città d’Italia per il secondo anno consecutivo

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Per ilè stata incoronata come lad'Italia in cui si vive meglio. Il capoluogo lombardo è primo nella classificasulla, stilata come ognidal quotidiano Sole 24Ore.primeggia in alcuni degli indicatori analizzati, come affari e lavoro, ricchezza e consumi e offerta culturale. Ma il capoluogo lombardo resta lad'Italia più insicura, col maggior numero di delitti denunciati.

sole24ore : #Milano si conferma in vetta alla classifica sulla Qualità della Vita #qdv2019 del @sole24ore che fotografa il bene… - sole24ore : Premio Qualità della vita del Sole 24 Ore – 1° classificato 2019 – #MILANO #QDV2019 #QDV30Anni @ComuneMI… - SkyTG24 : Classifica sulla qualità della vita 2019: Milano ancora al primo posto. FOTO -