Pure il cardinal Bassetti con le sardine | Vanno ascoltati

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Giuseppe Aloisi IlGualtiero, dopo aver presentato un libro, ha voluto dire la sua su tutta l'attualità. Frasi al miele dirette alle "" IlGualtiero, presidente della Conferenza episcopale italiana, ha deciso di aggiungere il suo nome all'elenco degli ecclesiastici che simpatizzano per le "". Il vertice dei vescovi non è il primo a far parte di coloro che, all'interno della Chiesa cattolica, si sono espressi in maniera positiva sul movimentismo giovanile anti-Salvini, ma certo la sua voce ha un peso specifico di rilievo. L'arcivescovo di Perugia, nella giornata odierna, è stato peraltro ricevuto in udienza da Papa Francesco. Ma le frasi di oggi hanno seguito la presentazione di un'opera libraria. Le dichiarazioni dell'alto prelato che sono state riportate dall'Adnkronos toccano diverse sfere tematiche, ma il giudizio sulle ...

macfaddish : RT @CottarelliCPI: Tra sprechi del Mose e storie su case di servizio date a ministri,oggi risuona il monito dello scrittore C. Alvaro (cita… -