Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Test questa mattina all'alba a Punta Sabbioni: lesialzate, ma cinque di queste nonriuscite ad abbassarsi. Il motivo? Gli alloggiamenti in fondo al canale siriempiti di spazzatura e detriti vari rendendo necessario l'intervento di una squadra di sommozzatori per pulire "manualmente" questi vani e permettere la chiusura della barriera.

fanpage : Prova segreta per il Mose, ma le paratoie si bloccano: non si sono chiuse per troppi detriti /Video - lupettorosso76 : RT @fanpage: Prova segreta per il Mose, ma le paratoie si bloccano: non si sono chiuse per troppi detriti /Video - cesarebrogi1 : RT @fanpage: Prova segreta per il Mose, ma le paratoie si bloccano: non si sono chiuse per troppi detriti /Video -