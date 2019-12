Prima riunione Sardine al centro sociale degli abusivi | è polemica

Sardine - la Prima riunione a Roma nel palazzo occupato. Spin Time Labs a TPI : “Felici di averli accolti - vogliono partire dal basso” : L’occupazione di Spin Time Labs a TPI: “Felici di aver accolto le Sardine, vogliono partire dal basso” Non si è trattato di una scelta casuale, né dettata da motivi esclusivamente pratici: la decisione delle Sardine di svolgere la prima riunione nazionale dei propri rappresentati nel palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme ha un forte valore simbolico, come spiega a TPI un portavoce di Spin Time Labs, ...

Sardine - a Roma la Prima riunione nazionale del movimento : “Primo obiettivo tornare in piazza. Vogliamo interessare 1 italiano su 4” : Dopo i messaggi e le proposte usciti da una piazza San Giovanni con 100mila persone dichiarate dagli organizzatori, a un mese e 113 manifestazioni dal primo raduno spontaneo di Bologna, per le Sardine è il momento di sedersi e pianificare. Così, nella mattinata di domenica, si è tenuta la prima riunione nazionale del movimento, alla quale hanno preso parte 150 promotori delle iniziative di piazza che sono state realizzate in questi primi 30 ...

Conclave delle sardine. Prima riunione nazionale a porte chiuse con 150 partecipanti : È iniziata la Prima riunione nazionale delle sardine, alla quale stanno partecipando circa 150 promotori delle iniziative di piazza locali che si sono tenute in questo mese.L’incontro, a porte chiuse, si tiene nello Spin Time Labs, una sorta di centro sociale, a due passi da Piazza San Giovanni, dove alloggiano circa 150 famiglie, con tanto di auditorium dove si organizzano eventi culturali. All’ingresso, un grande striscione: ...

