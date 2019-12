Previsioni Meteo | torna lo scirocco | piogge torrenziali in tutt’Italia nei prossimi

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019)– Nubi sono già diffuse su diverse regioni centro-settentrionali e anche associate a localitra la Liguria, il Piemonte centro-orientale e la Lombardia, tuttavia fenomeni non particolarmente significativi. Si tratta di un’avanguardia di correnti umide meridionali spinte da un flusso perturbato Atlantico che, però, è ancora lontano, con fulcro tra est Oceano e Portogallo, quindi con effetti ancora blandi sul Mediterraneo centrale. Questo cavo depressionario, però, è destinato via via a accentrarsi nel Mediterraneo portando un progressivo peggioramento in due fasi sul nostro Paese, un primo STEP tra domani, martedì 17, e giovedì 19, un secondo tra venerdì 20 e sabato 21 con strascichi ancora per domenica 22, ma fenomeni in via di esaurimento per il giorno festivo. Dunque, un peggioramento che per alcune fasi sarà anche intenso e insistente su ...

