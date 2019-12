Previsioni meteo Milano e Lombardia | pioggia e vento | scatta l’allerta meteo su Alpi e

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019)l'allertainsue Prenella settimana che ci introduce all'inverno: previsti forti venti e diversi rovesci a partire dalla mattinata di domani martedì 17 dicembre. Ail tempo sarà caratterizzato da costanti piogge che troveranno il loro picco nella giornata di venerdì 20 dicembre. Le temperature, comunque, non saranno particolarmente basse nonostante le perturbazioni in arrivo, registrando massime atipiche per la stagione che si aggireranno intorno ai 13 gradi.

bolartur : RT @CorvusInFabula: ?? Contro tutte le previsioni meteo ??, affronteremo le basse temperature ??, l'aria gelida ?? e la sferzante umidità mene… - 7Claus : RT @CorvusInFabula: ?? Contro tutte le previsioni meteo ??, affronteremo le basse temperature ??, l'aria gelida ?? e la sferzante umidità mene… - zazoomblog : Previsioni Meteo Piemonte: piogge in settimana neve solo da 1700 metri - #Previsioni #Meteo #Piemonte: #piogge -