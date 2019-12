Previsioni Meteo Aeronautica Militare | nuova settimana di maltempo | il bollettino fino al

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ildel serviziorologico dell’: leper oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: cielo molto nuvoloso o coperto con deboli piogge più probabili su Liguria, Emilia, Lombardia centro occidentale; qualche sporadica pioggia si potrà avere anche su Piemonte orientale e aree costiere fra Veneto e Venezia Giulia; dalla serata i fenomeni saranno più diffusi e frequenti sul nord ovest in generale e su Lombardia ed Emilia Romagna centro occidentale con rovesci sparsi previsti sulla Liguria mentre deboli piogge potranno ancora interessare Veneto e Friuli Venezia Giulia. Presenza di foschie dense e banchi di nebbia sulla pianura padana che si dissolveranno solo in parte nelle ore centrali della giornata. Centro e Sardegna: addensamenti di nubi basse sulle coste orientali sarde, regioni tirreniche, Umbria e Marche settentrionali ...

amtoscana : Previsioni meteo Toscana - 16/12/2019 09:00 - LAMMA - - ARS_Bologna : Previsioni per domani a Bologna: Massima di 13° C e minima di 7° C. #meteo #bologna #arsbologna #radioamatori - Pietro__Bruno : RT @meteoincalabria: Previsioni meteo per il giorno 16/12/2019 -