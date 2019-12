Presentata la raccolta letteraria “La quinta stagione” di Angelo Salvione

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Presso saletta rossa “JumpCafè” di Telese Terme ha avuto luogo la presentazione delladi racconti: “Lastagione” dell’autore,Edizioni2000diciassette. “Un lavoro letterario ricco di prodigiose situazioni paradossali, ma verosimili, che culminano a volte in tragedie, altre in assurde e sconcertanti follie – ha detto l’editrice Maria Pia Selvaggio – “Mistero, variabili umane e tendenze sociologiche-antropologiche dell’attuale risacca umana, risalgono, come un torrente a ritroso, or mescolando, or separando complotti e modi di essere. Il fascino della cospirazione e la tendenza alla paranoia fanno di alcune storie delle meraviglie letterarie”.nella stesura dei suoi racconti ha utilizzato una tecnica nuova, quella del racconto-scenico, che rende impassibile il ...

