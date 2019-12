PopBari | M5s irritato per il commissario scelto da Bankitalia | coinvolto nel crac?

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri di ieri sera del decreto per il salvataggio della Banca Popolare di Bari non si placano le polemiche sulla gestione dell’Istituto e sul commissariamento da parte di. Dal fronte pentastellato del governo voci interne attaccano: «La nomina di Antonio Blandini adella Popolare di Bari ha provocato forte irritazione nel M5S.hacomeil professore universitario che, in passato, era stato indicato dalla stessa autorità come membro del comitato di sorveglianza nel commissariamento di Tercas. Ci si chiede come Blandini possa valutare, con oggettività, i problemi arrecati ai conti della BpB dalla fusione con Tercas». Era stato il capo politico del M5S, nei giorni scorsi a chiedere chiarimenti alla Banca d’Italia sui controlli effettuati negli ultimi anni. Di Maio aveva detto: ...

