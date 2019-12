Politici Ieri e Oggi La Storia nella grafia

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Luca Romano In un volume Evi Crotti e Alberto Magni raccolgono l'analisi sulle firme dei protagonisti della politica Metterci la faccia? No, metterci la firma. Ed è questo lo spirito con cui Evi Crotti e Alberto Magni raccontanoloro opera "". Un volume che di fatto sottolinea quanto sia importante laper svelare tutto di noi stessi. Dietro questo libro c'è la sapiente mano di Evi Crotti, professore ordinario di Grafologia, e Alberto Magni, medico esperto degli Aspetti chimici relativi alle varie attività psico-grafodiagnostiche e terapeutiche. Il volume alza il velo sul volto deicon una indagine sulla loro firma e sulla loro personalità. E nell'introduzione di questo volume vengono chiariti alcuni punti rigidi che un politico dovrebbe sempre rispettare: "Il politico dovrebbe essere in grado di operare secondo un’etica sociale e ...

AgazziNora : RT @nicmax25: #Asti Faceva il muratore, aveva 52 anni, si chiamava Hamoudi Ieri è morto cadendo da un’impalcatura, da un’altezza di circ… - WincklerG : RT @nicmax25: #Asti Faceva il muratore, aveva 52 anni, si chiamava Hamoudi Ieri è morto cadendo da un’impalcatura, da un’altezza di circ… - pgmalusardi : RT @nicmax25: #Asti Faceva il muratore, aveva 52 anni, si chiamava Hamoudi Ieri è morto cadendo da un’impalcatura, da un’altezza di circ… -