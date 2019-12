Playstation VR 2 | Sony brevetta delle novità

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il 12 Dicembreha depositato presso l’ufficio brevetti statunitense, un nuovo brevetto riguardante ilVR 2, nel quale sono riportate alcune migliorie e novità apportate al visore, che naturalmente non sono presenti nella versione attualmente in commercio.VR 2: Le migliorie Secondo quanto riportato nel brevetto,per il successore delVR sta pensando di apportaremigliorie notevoli e interessanti. La prima miglioria riguarda l’identificazione degli occhi del giocatore, al fine di rendere l’esperienza visiva più realistica e ottimale possibile. Il brevetto parla di trasduttori ultrasonici, i quali rimbalzando sul volto e occhi del giocatore possono tenere traccia dello sguardo in modo più preciso. La seconda novità invece riguarda un sistema che permetterebbe al visore di ...

bpdplaystation : CALL OF DUTY MODERN WARFARE #PS4 ITALIANO COME NUOVO SONY #PLAYSTATION4 #eBay #PlayStation ? Ends in 5h ?? Last Pric… - gqsbTrends_Es : Se esta buscando 'sony playstation ps5', con una score zc=550 -