Pinocchio di Garrone | il vero eroe qui è Geppetto

(Di lunedì 16 dicembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=gmwwrfzFDNs Fin dalla prima scena, una delle pochissime create per il film e non prese dal libro di Collodi, ildi Matteoè una storia di miseria e povertà. Lo dice quel che accade e lo dice l’ambientazione, lo dice come è truccato e vestito Roberto Benigni (che interpreta) e lo dice infine il paesaggio autunnale, pessimo, umido, spoglio, vuoto, miserabile. Tutti gli adattamenti dihanno un contesto umile, questo è in assoluto il primo che fa di tutto per mostrarlo dav, per insisterci così tanto da renderlo vivo. Per fare in modo insomma che lo sguardo dello spettatore non possa sfuggirgli. Perché a, lo si capisce ben presto, interessa molto piùdi. Nelle avventure diinfatti la miseria conta relativamente, è una delle cause che mettono in moto gli eventi. L’abbecedario ...

