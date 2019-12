Pietro e Rosa vincono il torneo di Domenica Live Ma tutti gli occhi sono sul figlio

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Con oltre 50 mila voti,Perrotta e il suo compagnoTartaglione ad aggiudicarsi la Coppadi. I due ex volti di Uomini e Donne, accompagnati dal loro piccolo Domenico. La coppia nata a Uomini e Donne è stata la più votata sui social network grazie alla performance de La Bella e la Bestia eentrato nello studio di Barbara d’Urso per ritirare il premio insieme al piccolo Dodo. L’8 agosto l’e volto di Uomini e Donne ha deciso di mostrare per la prima volta il piccolo sui social. All’inizio, infatti,Perrotta si era detta contraria alla pubblicazione delle foto del bambino, poi ha cambiato idea, e anche ieri la coppia si è presentata in telelevisione insieme a lui. Il timore diPerrotta era che il bimbo potesse essere ‘usato’ per parlare male di loro due. Così, la decisione di non condividere immagini di Domenico: ...

domenicalive : Ecco i vincitori del nostro torneo di #DomenicaAlive! Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che hanno interpretato la… - milazzo_pietro : @rosa_francesca @tomgauld Esatto! Mio nipote mi ha regalato un libro che io avevo scelto per lui ma che alla fine mi ero tenuto per me. - AndreaDiSanto8 : RT @domenicalive: Ecco i vincitori del nostro torneo di #DomenicaAlive! Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che hanno interpretato la Bella… -