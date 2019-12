Picchiano un disabile e poi pubblicano i video online | tre ragazzi arrestati in provincia

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Schiaffeggiavano, insultavano e umiliavano unfilmando le violenze, che venivano pubblicate sui social: tredi 19, 20 e 26 anni sono statia Corigliano Calabro, indi Cosenza, con le accuse di violazione di domicilio, interferenze illecite nella vita privata e tortura aggravata. Secondo il giudice si tratta di “un trattamento inumano e degradante per la dignità della vittima”. La vittima, un uomo con disabilità psicofisica, viveva in evidentemente stato di disagio. Le indagini, condotte dai militari del Nucleo operativo e radiomobile di Corigliano, hanno accertato che in due diverse occasioni il gruppo aveva fatto irruzione a volto coperto nell’abitazione del. Inoltre filmavano le aggressioni e le condividevano su Instagram: immagini che gli investigatori definiscono di una “gravità inaudita“. I filmati mostrano ...

