PES 2020 | Konami comunica i risultati della prima giornata del campionato eFootball Pro

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Si è appena conclusa lastagione 2019/20 del.Pro,Digital Entertainment B.V. hato idei cinque match disputatisi sabato a Barcellona:La classifica, al terminedel.Pro stagione 2019-, vede in testa il Monaco e lo Schalke 04 con 6 punti. Lotfi (Lotfi Derradji) si è distinto grazie a quattro gol nella vittoria del Monaco contro l'Arsenal.Il risultato più eclatante di questaè stato senza ombra di dubbio il doppio trionfo del Monaco (6-1 e 3-2) contro l'Arsenal grazie all'ottimo gioco di squadra espresso dai giocatori francesi Usmakabyle, Kilzyou e Lotfi, che sono riusciti a imporrà la loro supremazia in entrambe le partite dopo i vantaggi inizialiformazione londinese con i gol di Alex Grd (Alexis Garaud).Leggi altro...

