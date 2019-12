Perché Monica Vitti ha scelto di ritirarsi a vita privata

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Una come lei manca decisamente a tutti noi. Al cinema, in televisione e fuori dagli schermi. Ma a 88 anni sta male. Tanto male. E da donna e da diva ha deciso di farsi ricordare così come era e non come è diventata. Si sta per concludere l’ennesimo anno lontano dal pubblico per, a causa di una malattia degenerativa simile all’Alzheimer. Lei però continua a far palpitare il cuore del pubblico con la sua voce roca, il suo sguardo intenso e i suoi ruoli drammatici che l’hanno resa un’icona intramontabile. Laresta un punto di riferimento per le nuove generazioni di attrici italiane come Pilar Fogliati che ha affermato che ha parlato dicome del suo modello. L’attrice romana è resa immortale nella poesia di Anne Carson, Io voglio ogni cosa. La poetessa in Kant’s Question aboute Ode to the Sublime byha trasformato la musa di Antonioni in ...

