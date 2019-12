Percassi | “Speravo che uscisse proprio il Valencia Per noi è una grandissima esperienza”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il sorteggio della Champions ha decretato che l’avversaria dell’Atalanta agli ottavi di finale sarà il. Ai microfoni di Sky, dopo l’estrazione, è intervenuto il presidente. “Siamo contentissimi di quello che stiamo facendo. Il sorteggio poteva andare peggio. Per noi è unaesperienza, è un grande regalo per la tifoseria. Essere qui è una bellissima esperienza”. E’ la sua prima volta al sorteggio. Ci racconta l’emozione? “Li guardavo tutti in faccia e per gli altri era normale, ma per noi è qualcosa di eccezionale. E’ la prima volta di qualcosa di straordinario, sono esperienze che permettono al club di migliorare in futuro” Se Gasperini le chiedesse qualcosa sul mercato che risponderebbe? “Preghiamo, che è meglio” Quale squadra avrebbe voluto incontrare? “Onestamente guardando la ...

