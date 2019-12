Percassi sicuro | «Kulusevski diverrà una stella mondiale» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Antonio, presidente dell’Atalanta, ha parlato in zona mista dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League In zona mista il presidente dell’Atalanta, Antonio, ha parlato di Dejanoggetto di mercato che fa gola a tante squadre e che sta incantando a Parma. Ecco le parole sul classe 2000 in prestito ai crociati ma di proprietà della Dea. «Grande giocatore. Siamo contenti sia esploso a Parma ma sarebbe stato meglio se fosse esploso prima da noi, secondo me diventerà un giocatore di livello» Leggi su Calcionews24.com

pilenga : @Tomas1374 La paura del presidente è che la personalità di Gasperini soffochi un po’ il talento dì Kulu.. Percassi… - corrado611 : @FBiasin Complimenti di sicuro a Percassi (soprattutto per i risultati economici) ma l'Atalanta è la dimostrazione… -