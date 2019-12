Paragone | Voto ' no' alla Manovra È imposta dall' Europa

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Solo ieri Gianluigiaveva smentito le voci circa il suo imminente passaggio al gruppo della Lega, sostenendo di aver votato contro la risoluzione della maggioranza sulle modifiche al Mes proprio per restare in sintonia con il programma del Movimento 5 Stelle. Oggi, entrando al Senato per ildi fiducia sullafinanziaria, ha annunciato che voterà insiememinoranza: "no, è chiaro, questa è una. Io credo di essere coerente con un programma elettorale che parlava di politiche espansive". Sarà probabilmente questo l'ultimo atto dida senatore del Movimento 5 Stelle, che già l'ha "graziato" quando si astenne in occasione deldi fiducia nei confronti di questo Governo., evidentemente destinato a finire nel Gruppo Misto, è convinto di essere dparte della ragione: "Sono loro che devono dire che il ...

