Papa Francesco | il sondaggio di Ceil che lo annichilisce | Il cattolicesimo si

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Che imbarazzo per. Da un'inchiesta nazionale sulle credenze e gli atteggiamenti religiosi in Argentina, condotta dall'istituto/Cinicet e riportata dal Fatto Quotidiano, in più più di un decennio la quantità di argentini che si definiscono cattolici è letteralmente crollata, passa

vaticannews_it : #15dicembre #PapaFrancesco messa per la comunità cattolica filippina a Roma: continuate ad essere 'contrabbandisti… - vaticannews_it : #16dicembre nell’omelia a Casa #SantaMarta , #PapaFrancesco ha sottolineato che “due atteggiamenti dei cristiani ti… - RaiNews : #PapaFrancesco compie 83 anni e la sua storia arriva sul grande schermo. Bergoglio è nato a Buenos Aires, il… -