Pan – Viaggio sull’isola che non c’è | trama | cast e curiosità del film che rivisita Peter

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Per chi vuole tornare un po’ bambino e rimpiange il fatto di essere diventato grande, lunedì 16 dicembre alle 21.20 Italia 1 propone Pan –sull’isola che non c’è,del 2015 diretto da Joe Wright ezione del classicoPan di J. M. Barrie. Pan –sull’isola che non c’è: trailer Pan –sull’isola che non c’è:Abbandonato dalla madre quand’era ancora in fasce,Pan cresce ai tempi della seconda guerra mondiale in un orfanatrofio dove è costretto a subire le angherie delle ciniche e perfide badanti. Ma durante una notte di bombardamenti, mentre indaga sulla sparizione di alcuni bambini, Pan scopre per caso una lettera in cui la madre gli promette che si rincontreranno presto in un altro mondo. Nella stessa notte, Pan e i suoi compagni sono rapiti dal vascello volante del ...

