Pallanuoto | Mondiali Under 20 Kuwait City 2019 | Italia-Kuwait 18-7 Azzurrini primi e

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ottime notizie da, dove sono in corso i20 dimaschile: l’ha vinto, secondo pronostico, contro la selezione padrona di casa per 18-7. Mattatore dell’incontro, ancora una volta è Mezzarobba, autore di un poker, alla quale si aggiunge la tripletta di Tozzi. Gliconcludono così la fase a gironi al primo posto davanti agli USA, con sette punti contro i sei degli statunitensi ed i cinque del Montenegro, unica formazione capace di fermare l’sul pari nella prima fase. I ragazzi di Silipo saltano così gli ottavi di finale di domani ed attendono ai quarti la vincente di Giappone-Australia, nella sfida che vale le semifinali e che andrà in scena mercoledì 18 dicembre alle ore 16.40ne. TABELLINO18-7: Di Donna, M. Di Martire 2 (1 rig.), Ferrero 2, Antonucci, Narciso 2, G. Di Martire, M. ...

