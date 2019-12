Pallanuoto | Italia-Georgia | programma | orari e tv World League 2020

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Torna in acqua la Nazionale maschile di: il Settebello campione del mondo in carica prenota un’altra vittoria affrontando nel proprio raggruppamento dila, una delle cenerentole della manifestazione. La squadra di Sandro Campagna vorrà ben disimpegnarsi davanti al pubblico di casa mettendo in mostra una buona condizione. Andiamo a scoprire ildell’incontro e come seguirlo in TV.2019-Martedì 17 dicembre Ore 19.00Diretta su Rai Sport + HD, streaming su Rai.Tv gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

zazoomblog : Pallanuoto femminile le convocate dell’Italia per la Holiday Cup. Diciassette azzurre negli Stati Uniti -… - zazoomnews : Pallanuoto femminile le convocate dell’Italia per la Holiday Cup. Diciassette azzurre negli Stati Uniti -… - OA_Sport : Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per la Holiday Cup. Diciassette azzurre negli Stati Uniti -