Pallanuoto femminile | Holiday Cup 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il Setterosa è volato nel New Jersey, dove oggi scatta laCup di: le azzurre osservano subito il turno di riposo, poi da domani sfideranno nell’ordine Russia, Canada, Olanda ed USA. Il torneo amichevole, ina Princeton, è una tappa importante in preparazione agli Europei, e verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di USA Water Polo. Di seguito ildellaCup: 1a giornata 16 dicembre Canada-Olanda ore 11:30 USA-Russia ore 13.00 Riposa: Italia 2a giornata 17 dicembre Italia-Russia ore 11:30 USA-Olanda ore 13.00 Riposa: Canada 3a giornata 18 dicembre Italia-Canada ore 11:30 Olanda-Russia ore 13.00 Riposa: USA 4a giornata 19 dicembre Italia-Olanda ore 11:30 USA-Canada ore 13.00 Riposa: Russia 5a giornata 20 dicembre Russia-Canada ore 11:30 USA-Italia ore 13.00 Riposa: Olanda Finali 21 dicembre Terzo ...

