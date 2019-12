Pallanuoto femminile | Holiday Cup 2019 | il Setterosa va negli USA in preparazione verso

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ilprosegue la propriain vista degli Europei di gennaio in programma a Budapest, in Ungheria: la Nazionale italiana di, approfittando del turno di riposo di domani nella World League, dove invece Russia ed Olanda scenderanno in acqua con formazioni ampiamente rimaneggiate, prenderà parteUSA allaCup. Il torneo amichevole che si disputerà a Princeton, nel New Jersey, vedrà protagoniste oltre alle azzurre ed alle altre due selezioni europee appena citate, anche il Canada e le padrone di casa degli USA. Rispetto alla Canada Cup appena andata in archivio infatti ilprende il posto della Cina, mentre tutte le altre selezioni si sono già fronteggiate la scorsa settimana a Montreal. La domanda principale è la seguente: qualcuno riuscirà a fermare la striscia aperta di vittorie consecutive degli USA, che ha raggiunto quota ...

zazoomnews : Pallanuoto femminile Holiday Cup 2019: programma orari e tv. Il calendario completo c’è il Setterosa - #Pallanuoto… - marcoservida : beppesala, mentre la Cozzi diventa un cinema, mente la Cozzi si dice 'inagibile' le squadre di pallanuoto di Milano… - zazoomblog : Pallanuoto femminile le convocate dell’Italia per la Holiday Cup. Diciassette azzurre negli Stati Uniti -… -