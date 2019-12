Pago | età | altezza | peso | fidanzata | figli e nome vero

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019), all’anagrafe Pacifico Settembre, inizia ad avere successo grazie all’incontro con il produttore Flavio Ibba. Tra loro inizia una collaborazione che durerà per dieci anni. Nel 2005 realizza il brano ‘’Parlo di te’’ che diventa untormentone. La canzone gli permette di organizzare un tour promozionale e toccare radio e televisione, fino ad ottenere l’esibizione al Festivalbar. L’anno successivo partecipa al reality show Music Farm e si aggiudica il primo gradino del podio. Dopo questa esperienza pubblica il suo primo album, che porta il suoPacifico Settembre, anticipato dal singolo Vorrei tu fossi mia. Nel 2008 esce il singolo Love my love, ottenendo un discreto successo. Un anno dopo pubblica il suo secondo album Aria di settembre, anticipato dall’uscita della cover Un’estate fa, cantata in coppia con Franco Califano. Nel 2010 il nuovo singolo è ancora ...

zazoomnews : Chi è Pago concorrente del Grande Fratello Vip 4: età biografia e curiosità - #concorrente #Grande #Fratello… - zazoomnews : Chi è Pago concorrente del Grande Fratello Vip 4: età biografia e curiosità - #concorrente #Grande #Fratello - CorriereCitta : Pago: chi è, età, carriera, curiosità e vita privata del nuovo concorrente del GF Vip -