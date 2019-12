Ospedale Civile di Alessandra | prenotazioni | CUP | reparti | centralino | concorsi

Leggi la notizia su correttainformazione

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’di Alessandria porta il nome di Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo. Si tratta di una struttura ospedaliera di rilevanza nazionale ed è un punto di riferimento per tutti gli abitanti di Alessandria. Questa struttura ospedaliera si caratterizza prevalentemente per competenza di alta specializzazione in cardiochirurgia, neurochirurgia, nefro-urologia, neuro riabilitazione, oncoematologia, pneumologia oncologica, radioterapia oncologica, chirurgia e ginecologica oncologica. L’di Alessandria garantisce ai propri pazienti alti standard per le prestazioni che vengono rese, poiché da anni si impegna per mantenerne la certificazione della qualità secondo lo standard UNI EN ISO 9001. In questosono certificate finora 68 strutture, di cui 35 sono le strutture complesse, 11 sono le strutture semplici a valenza dipartimentale, 9 sono ...

