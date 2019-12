Oscar 2020 | Il Traditore escluso dalla shortlist delle nomination per il miglior film

Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 dicembre 2019) Glinon vedranno in corsa Ilnella categoria dedicata alStraniero: l'Academy ha svelato la. L'Academy ha annunciato ladei titoli in corsa per glinella categoriaStraniero e tra inon c'è l'italiano Il, mentre non hanno deluso le aspettative i favoriti Parasite e Dolor y Gloria. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha infatti svelato i 10 lungometraggi che potranno puntare a una prestigiosatra i 93 presentati per la valutazione dei membri della propria giuria. Tra le assenze anche quella dell'Italia che con Ilnon è riuscita a strappare le preferenze dei responsabili della selezione di questa edizione. Leper la ...

cineblogit : Oscar 2020, Il Traditore di Marco Bellocchio già eliminato: le shortlist di nove categorie - DrApocalypse : #Oscar2020, Il Traditore di Marco Bellocchio già eliminato: le shortlist di nove categorie