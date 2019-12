Oroscopo di Paolo Fox | 16 Dicembre | ecco cosa dicono le stelle

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di lunedì 16 dicembre 2019) È iniziata la settimana prima di Natale. Ci stiamo preparando tutti alle feste, ma sarà meglio farlo nel modo giusto. Seguiamo quindi i consigli diFox.segno per segno Ariete: la tua storia d’amore va verso un miglioramento profondo. Torna ad esserci dialogo con il partner, superando quella chiusura in silenzio al minimo fastidio. Toro: se sei in coppia qualinizia a darti fastidio della monotona vita a due quotidiana. Nel lavoro invece sei influenzato da Urano, il che favorirà la crescita della tua carriera. Gemelli: stai facendo molti sforzi per provare a recuperarempa tua vita di coppia. Userai tutto il romanticismo possibile, ma vedrai che i buoni esiti non tarderanno ad arrivare. Grazie alla Luna in tuo favore, avrai molto fascino. Cancro: sei pronto ad avere un incontro importante? Cerca di non essere timido, altrimenti rischi di perdere una grande ...

goya2704 : @ap_qualcosa E perché l'oroscopo do Paolo Fox..? - Profilo3Marco : RT @CorriereCitta: Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: ecco quali saranno i segni più fortunati - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2019: ecco quali saranno i segni più fortunati -