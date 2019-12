Orion, nasce dispositivo che restituisce vista parziale ai non vedenti (Di lunedì 16 dicembre 2019) Orion, è arrivato l’impianto che dà una vista alle persone parzialmente cieche. La restituzione della vista ai ciechi è stata da sempre una delle sfide più ardue in ambito medico. Recentemente, però, sono stati raggiunti dei risultati eccellenti. A tal proposito, l’azienda statunitense Second Sight, in collaborazione con l’Università della California di Los Angeles e … L'articolo Orion, nasce dispositivo che restituisce vista parziale ai non vedenti proviene da www.inews24.it.

