Orion e Luxturna: nuove terapie cliniche per riacquistare la vista (Di lunedì 16 dicembre 2019) Cosa sono Orion e Luxturna: nuove terapia cliniche per riacquistare la vista, i risultati sui primi pazienti e i progressi rilevati. Affetti da una forma particolare di distrofia retinica ereditaria che li rendeva ipovedenti dalla nascita: per due bambini di 8 e 9 anni si può davvero dire che si sia riaccesa la speranza. La … L'articolo Orion e Luxturna: nuove terapie cliniche per riacquistare la vista è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Leggi la notizia su viagginews

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Orion Luxturna