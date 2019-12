Oppo Reno 3 esce il 26 dicembre | ecco tutti i dettagli

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 16 dicembre 2019) (Foto: Jd.com) Ormai si conosce tutto su3 e sul fratello maggiore3 Pro che usciranno allo scoperto appena dopo Natale, il 26, con un evento di presentazione che aprirà alla commercializzazione nei primi giorni dell’anno nuovo. Grazie all’abbondantissima diffusione di leaks e foto (non) rubate, si può anticipare tutto sulla nuova coppia di top di gamma economici già predisposta alla navigazione sui network 5G di nuova generazione.3 partirà dalla presenza del chip Dimensity 1000l 5G di MediaTek, misurerà 160,3 x 74,3 x 7,96 millimetri per un peso di 181 grammi e si presenterà nei colori misty white, moon night black, blue starry night e sunrise. Lo schermo amoled da 6,4 pollici a risoluzione 2400 x 1080 pixel mostra un notch che nasconde la fotocamera frontale da 32 megapixel, mentre sul retro c’è spazio per un quadruplo sensore ...

