Opel Grandland X - Arriva la Plug-in Hybrid a trazione anteriore

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Lapresenta la-in, la variante ibrida a due ruote motrici della sua Suv che affianca la4 da 300 CV, replicando così l'offerta della cugina Peugeot 3008 con il medesimo powertrain. Questa sport utility sarà offerta in Germania a partire da 43.440 euro, incentivi esclusi (contro i 51.165 euro della4), mentre non è ancora noto il prezzo in Italia. 224 CV e 57 km a batteria. La-incombina il propulsore 1.6 turbo da 180 CV con cambio automatico al motore elettrico da 110 CV per una potenza totale di sistema di 224 CV e 360 Nm. La sola batteria da 13,2 kWh consente di percorrere fino a 57 km nel ciclo Wltp, mentre il consumo medio omologato è compreso tra 1,4 e 1,5 l/100 km con 31-34 g/km di CO2. Il guidatore può selezionare le modalità di guida Electric,e Sport, dando così priorità all'efficienza o ...

