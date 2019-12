ONG | al via tre missioni natalizie

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nuovo tragico naufragio al largo del Marocco: secondo quanto riferito da Alarm Phone, che ha parlato con il centro di soccorsi di Rabat, ci sono almeno sette morti e una ventina di feriti, mentre 63 persone sono state salvate. L'allarme era stato lanciato dalla barca a largo di Nador e a bordo c'erano in totale circa 90 persone, tra cui donne e bambini. Le autorità di Marocco e Spagna sono state avvertite. In questo periodo non ci sono navi umanitarie nel Mediterraneo, ma la prossima settimana, proprio durante le festività, ci saranno tredi soccorso. La Ocean Viking di SOS Mediterranée e Medici senza frontiere è partita da Marsiglia tre giorni fa, la spagnola Open Arms è invece partita da Napoli, mentre la Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye, partirà nei prossimi giorni da Palermo.Open Arms attraverso I suoi canali ha scritto:"Salpiamo! La missione 72 fa rotta ...

