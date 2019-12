Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Non c’è pace per Marco, sulla cui morte continuano ad esserci ombre e misteri. Il giovane è stato soccorso mentre era a casa della fidanzata ed è morto poche ore dopo al pronto soccorso. Sul caso si sono susseguite indagini che hanno portato a puntare il dito contro la famigliae in particolare contro il, e il figlio Federico. Tuttavia, il programma tv, Le Iene, sembra aver individuato delle intercettazioni che riguarderebbero Salvatoredie nonno di Federico.: le novità Nuove intercettazioni sarebbero emerse nel caso della morte di Marco. In particolare le registrazioni riguarderebbero lepronunciate da Salvatoree rivolte a Federico. “Insistere, insistere, insistere, dovete strisciare ai loro piedi addirittura, far capire con sincerità che la cosa è avvenuta inavvertitamente e ...

redazioneiene : “Papà perde il posto di lavoro. Non facciamo sapere niente”. Era questa l’unica preoccupazione dei Ciontoli mentre… - notizieit : #Omicidio Vannini: le parole del padre di Antonio Ciontoli - zazoomblog : Vannini intercettazioni choc di Ciontoli: a cosa pensava poco dopo l’omicidio - #Vannini #intercettazioni… -