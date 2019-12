Omicidio Sacchi | l’amico Munoz sul ruolo di Luca nella trattativa | «Anastasia gli ha

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019)potrebbe aver avuto unpiù attivo di quanto finora emersoper la compravendita di una partita di droga la sera del 23 ottobre scorso, quando il 24enne è stato ucciso vicino al pub John Cabot alla Caffarella a Roma. Nelle ultime dichiarazioni fatte da Marinoagli inquirenti,diha ricostruito la sera dell’, a partire dall’invito che il personal trainer gli ha fatto per raggiungerlo al pub John Cabot con un messaggio su Signal. La prima versione raccontata dasu quel che accadde prima del delitto ricalca quella già riferita ai carabinieri, ma non convince gli inquirenti, che anzi lo avvertono dei rischi che il ragazzo corre rilasciando al pm false dichiarazioni. Solo allora,chiarisce che al suo arrivo via Latina c’erada un lato della strada, dall’altro Giovanni Princi in compagnia di due ...

TgLa7 : Omicidio #Sacchi, teste: Anastasia disse a Luca 'tutto ok' - zazoomblog : Omicidio Luca Sacchi l’avvocato di Anastasiya: “Ricostruzione dei fatti erronea” - #Omicidio #Sacchi #l’avvocato - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Omicidio Luca Sacchi, il Riesame si riserva sull'istanza ad Anastasiya -