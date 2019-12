“Oltre la Soglia” spostato a mezzanotte | lo sfogo di Gabriella Pession

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La fiction Mediaset continua ad inciampare. E cadi oggi, cadi domani, alla rete non resta che tentare nuove strade, cambiarle spesso, con la speranza di prendere il percorso giusto, fino a quando non si arriva ad un vicolo cieco. Oltre la soglia, ultima “vittima” del palinsesto di Canale 5, non fa eccezione. Programmata (con grandi aspettative) nella serata del mercoledì, è poi stata spostata alla domenica per poi concludere il suo ciclo di episodi nella seconda (ma anche terza) serata del martedì. Il bilancio è pessimo, nonostante il prodotto tutt’altro che immeritevole: ascolti flop, telespettatori indignati e attori delusi. La protagonista della serie,, si è infatti lasciata andare ad un lungosui social. Il dispiacere della“Ci tengo ad esprimere il mio dispiacere nei confronti di questa scelta di messa in onda” ha scritto l’attrice in ...

