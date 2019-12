Oltre la Soglia | l’ultima puntata martedì 17 dicembre in seconda serata su Canale 5

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di lunedì 16 dicembre 2019)la, anticipazioni della sestadi17su5. Trama, cast e trailer Si conclude nel peggiore dei modi la messa in onda dila, la fiction di5 con Gabriella Pession, declassata indopo un basso riscontro di pubblico (eppure siamo nel periodo delle strenne natalizie). L’ultimadella fiction andrà in onda domani, ina partire da mezzanotte circa.la– Trama della sesta e ultimadel 17Tosca (Gabriella Pession) dovrà affrontare Di Muro (Giorgio Marchesi), ora che lui ha scoperto la verità. Non sarà facile per il primario far fronte a questa difficile prova, ma è l’unico modo per capire se il loro legame è forte abbastanza e può andare avanti. Agosti (Paolo Briguglia) si troverà al centro di numerose svolte: da una parte c’è Lea (Zoe Flora ...

