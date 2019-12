Oli Sykes dei Bring Me The Horizon attacca Trump e difende Greta Thunberg | “Sei il più

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Con l'attacco di OlydeiMe Thea Donaldritorniamo sull'interminabile match del mondo del rock contro l'inquilino della Casa Bianca. A questo giro il teatro dello scontro è stato Twitter, e per comprendere quanto accaduto dobbiamo fare un passo indietro. L'11 dicembre la rivista statunitense Time ha eletto l'attivista di Fridays For FuturePersonaggio Dell'Anno con la seguente motivazione:non è la leader di un partito politico o di un gruppo di pressione. Non è neanche la prima a usare toni allarmati sulla crisi climatica né la più qualificata a trovare una soluzione. Non è una scienziata né una politica; non ha accesso agli strumenti tradizionali di influenza: non è una miliardaria, una principessa, una popstar, non è nemmeno una persona adulta. È una normale adolescente che, nel trovare il coraggio di dire la verità in faccia ...

