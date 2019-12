OGNUNO È PERFETTO | anticipazioni seconda puntata di martedì 17 dicembre

Leggi la notizia su tvsoap

(Di lunedì 16 dicembre 2019)172019 andrà in onda su Rai 1 ladella fiction. Eccoe trama ufficiale del secondo appuntamento (composto anche in questo caso da due episodi): Nel primo episodio di, di nascosto dal padre, Rick fugge per andare da Tina, che è in un centro di espulsione. I due ragazzi si giurano amore eterno e si scambiano anelli di fortuna. Tina alla fine viene rimpatriata. Rick entra in crisi e rifiuta di alzarsi dal letto. Ivan non sa che fare per aiutare Rick, mentre Alessia insiste per tornare. Solamente la visita di alcuni amici dalla fabbrica riesce a smuovere il ragazzo. Insieme ai suoi colleghi Cedrini, Cristian, Giulia e Django, viene ideato un progetto folle: partire per trovare Tina, celebrare le nozze con Rick e far rientrare la ragazza con la legge sul ricongiungimento familiare. I ragazzi organizzano di nascosto un ...

