Ognuno è Perfetto | anticipazioni seconda puntata di martedì 17 dicembre 2019

(Di lunedì 16 dicembre 2019)- Gabriele Di Bello e Alice De Carlo Tre puntate dirette da Giacomo Campiotti raccontano su Rai 1 il viaggio di Rick (Gabriele Di Bello) e dei suoi amici. Un viaggio che nasce per ritrovare la ragazza della quale lui si è innamorato ma che è, di fatto, una metafora della vita, della voglia di libertà e del bisogno di sentirsi autonomi. A seguire tutte ledi, aggiornate episodio per episodio.di17Di nascosto dal padre, Rick scappa per andare da Tina, che si trova in un centro di espulsione. I due si giurano amore eterno e si scambiano anelli di fortuna. Ma la ragazza infine viene rimpatriata. Rick è in crisi e rifiuta di alzarsi dal letto. Ivan non sa cosa fare per aiutare il figlio e Alessia insiste per tornare. Solo la visita di alcuni amici dalla fabbrica riesce a ...

