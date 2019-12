‘Ognuno è perfetto’ anticipazioni 17 dicembre | il folle piano di Rick

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ledi Ognuno è perfetto annunciano una fuga d’amore. La seconda delle tre puntate va in onda martedì 17in prime time su Rai 1.soffre per l’assenza di Tina, che si trova in un centro di espulsione. Con l’aiuto dei suoi colleghi, il figlio di Ivan mette in atto un… L'articolo ‘Ognuno è perfetto’17: ildiproviene da KontroKultura.

