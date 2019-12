Odio l' estate | il trailer del nuovo film di Aldo | Giovanni e Giacomo

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 dicembre 2019)l', di cui è stato diffuso il primo, è ilconin arrivo nelle sale il 30 gennaio.l', di cui è stato diffuso il primo, è ilcon protagonisti. Il video regala in anteprima qualche divertente anticipazione svelando che la storia delprende il via quando tre coppie, che non si conoscono, scoprono di essere state truffate e di aver preso in affitto la stessa casa al mare per trascorrere le proprie vacanze. Le tre famiglie, per non veder rovinata del tutto la propria vacanza, devono quindi imparare a convivere e iniziano a interagire (e a darsi delle regole) per vivere in armonia. Come si vede nel, ...

