‘Nutri-score’ | Regimenti Lega presenta risoluzione al Parlamento Europeo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “La Commissione prenda posizione sull’etichettatura a semaforo dei prodotti alimentari, ile adotti una linea risoluta per contrastare la diffusione di questo sistema, che risulta fuorviante per il consumatore e boccia di fatto la dieta mediterranea, iscritta dall’Unesco nella ‘lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità’ e scientificamente valutata uno dei migliori modelli nutrizionali”. E’ l’invito che l’eurodeputata dellaLuisa(Identità e Democrazia – ID), ha rivolto alla Commissione attraverso unata alsul, il sistema nato in Francia e ora diffuso anche in Spagna, Germania, Belgio, Svizzera e Paesi Bassi.“sollecita la Commissione a promuovere l’utilizzo di sistemi che garantiscano corrette informazioni nutrizionali e indichino l’origine dei ...

