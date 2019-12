Notte di terrore a San Giuseppe Jato | branco pesta a sangue ragazzo di 31 anni

Leggi la notizia su direttasicilia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Violenta aggressione a San, in provincia di Palermo, da parte di unnei confronti di undi 31. L’episodio è avvenuto sabato scorso all’interno della Villetta del centro jatino, luogo in cui nel fine settimana si concentrano numerosi giovani. Erano le 2.30 diquando la furia di undi ragazzi si è scagliata, per motivi fino ad ora sconosciuti, contro il giovane di 31. Come riporta Filodiretto Monreale, ilè stato trasportato a bordo di un’ambulanza del 118 all’ospedale Civico di Partinico dove è arrivato con evidenti ferite in tutto il corpo e alla testa. L’intervento di alcuni passanti avrebbe evitato il peggio. Ali medici hanno diagnosticato la frattura di due costole, la frattura di un dito e ferite alla testa e nel corso della giornata di oggi sarà dimesso. Sulla feroce aggressione ...

