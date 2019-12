Non dite a Greta che gli scienziati hanno scoperto | nello spazio | il più antico

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Hook: La scoperta di un team internazionale diUn team internazionale di studiosi, guidato dal gruppo di cosmologia della Scuola Normale di Pisa, hache intorno alle galassie primordiali ci sono enormi nuvole di carbonio. Si tratta del primo inquinamento ambientale dell'universo inquinamentoRaffaello Binelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/12/16/-il-piu--inquinamento-delluniverso/L'inquinamento piùdi tutti(ma non loThunberg) Persone:Thunberg

agorarai : #bancapopolareBari 'Dite che il Parlamento è luogo per incontrarsi, ma non state facendo discutere la Camera neanch… - ferrazza : Poi dite che Milano non è traino del paese. Nevica a Milano e chiudono le scuole a Roma. - marcotravaglio : DITE QUALCOSA 'Noi, detestando il potere, non invidiamo nessun politico. Ma, tra i politici che non invidiamo, quel… -