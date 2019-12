Nocerina – Casarano | 7 tifosi pugliesi con bombe carta | scatta il Daspo

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Nella giornata di domenica, 15 dicembre, in occasione dell’incontro di calcio, disputatosi presso lo Stadio San Francesco di Nocera Inferiore, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria sette sostenitori della squadra ospite per violazione della legge 401/89 sulla violenza nelle manifestazioni sportive e dell’art. 4 della legge 110/75, che punisce il porto di armi ed oggetti atti ad offendere. I servizi di ordine pubblico predisposti per la gara, valevole per il campionato di Serie D, hanno consentito di intercettare anticipatamente la carovana dei circa cento sostenitori della compagine pugliese, giunti a bordo di minivan e auto private, all’altezza dello svincolo di Mercato San Severino e ...

